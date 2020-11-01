Принц Чарльз сильно сумує за онуком Арчі, з яким йому не вдається побачитися через Меган Маркл і принца Гаррі

Перш ніж повністю відмовитися від королівських обов'язків, пара двічі поверталася до Великобританії на початку року, але без Арчі. Вже минуло більше року з тих пір, як хто-небудь з Віндзорів бачив Арчі, за винятком відеодзвінків.

Дуже сильно за ним сумує його дідусь принц Чарльз, передає НВ.

"Принцу Уельському подобалося навідуватися в котедж Фрогмор, щоб побачити свого молодшого онука. Зараз він шкодує, що не бачив його так довго. Його серце розбите. За Арчі також сильно сумує королева і принц Філіп", — зазначив Анонім, який близько спілкується з королівською сім'єю.

Крім того, він пояснив, що принц Гаррі завжди говорив, що з нетерпінням чекає можливості дружити сім'ями разом з Вільямом і ростити дітей, чого зараз не відбувається. Адже принц Гаррі порушив свої обіцянки і помчав за Меган Маркл в США.

Також раніше повідомлялося, що Меган Маркл зреклася рідного батька. Спершу дружина принца Гаррі домоглася перенесення дати судового розгляду з британськими журналістами, які опублікували особисте листування з її батьком.

А тепер Меган Маркл хоче, щоб судовий процес не був публічним. Якщо Феміда задовольнить клопотання колишньої герцогині, то вона зможе уникнути зустрічі з рідним батьком.

Нагадаємо, Маркл і Гаррі довели до сказу Вільяма, скандал не вщухає.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл повторює долю покійної принцеси Діани.

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