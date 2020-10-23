Между принцессой Дианой и Меган Маркл много общего

Об этом пишет издание Town and Country.

Такое заявление сделала актриса Эмма Коррин, которая сыграла принцессу Диану в популярном сериале "Короны".

По словам Эммы Коррин, ныне покойная принцесса Диана хотела стать частью королевской семьи и даже не подозревала, что на нее объявили жесткую охоту.

В истории с мамой принцев Уильяма и Гарри можно отследить параллели с бывшей герцогиней Меган Маркл, за которой "охотятся" папарацци даже после того, как они с мужем сбежали из королевского дворца.

"Иногда хочется поколебать эти таблоиды и сказать: "Вы не видите, что история повторяется?" Холодность, традиции и ожидание чего-то от действий... я не думаю, что принцесса Диана хотела этого", - добавила Коррин в общении с журналистами.

Сам же принц Гарри ранее уже рассказывал, что у него есть одна из главных целей - уберечь Меган Маркл от назойливых журналистов, дабы не повторилась история принцессы Дианы, которая погибла в ДТП, пытаясь скрыться от папарацци.

"Самый большой мой страх-это повторение истории. Я видел, что случается, когда к кому-то, кого я очень люблю, относятся не как к реальному человеку. Я потерял свою мать и сейчас наблюдаю, как моя жена становится жертвой тех самых сил", - уверял ранее бывший герцог Сассекский.

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