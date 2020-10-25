Наследник Меган Маркл и принца Гарри стал причиной для нового конфликта между сыновьями покойной Дианы

Об этом пишет Стархит.

Как известно, принцы Гарри и Уильям не общаются практически целый год, и старший сын принцессы Дианы уверен, что "палки в колеса" вставляет именно Меган Маркл.

Но конфликт между братьями вспыхнул с новой силой после рождения сына Меган Маркл и Гарри. Дело в том, что бывшие герцоги не спешили объявлять о том, что маленький Арчи появился на свет, и это выбесило принца Уильяма.

Бывшие герцоги после рождения Арчи решили по-тихому вернуться в королевский дворец и лишь спустя несколько часов официально сообщили о появлении своего первенца. Это не понравилось Уильяму и Кейт Миддлтон, которые наведали малыша через несколько дней.

«В знак неодобрения Уилл и Кейт выждали целых восемь дней и только после этого навестили новорожденного племянника», - уверяет королевский биограф Роберт Лейсли.

В королевской семье обеспокоены конфликтом принцев Уильяма и Гарри, и уверяют, что это - "катастрофа" для монаршей читы.

«Я наблюдал за братьями с тех самых пор, как принцесса Диана вынесла их из роддома. Они всегда были очень близки. И то, что они больше не общаются друг с другом — настоящая трагедия. Я не могу отрицать в данном случае вины Меган Маркл. До встречи с ней Гарри, Кэтрин и Уильям создавали потрясающие совместные проекты. И тот факт, что теперь Гарри уехал из страны, — печален не только для его семьи, но и для всех людей, которые любили его», — прокомментировал ссору другой писатель Омид Скоби.

Ранее мы рассказывали, как Маркл и Гарри жестко отшили королеву Елизавету II перед новогодними праздниками.

Дело в том, что Елизавета II и принц Филипп пригласили бывших герцогов Сассекских отметить рождество в кругу королевской семьи, но услышали отказ от Маркл и Гарри.

Герцоги планируют приехать в Британию, но это уже будет после Нового года, а Рождество молодые родители хотят провести в компании матери Меган Маркл.

Напомним, Миддлтон обвинили в наглом подражании Маркл, скандал не утихает

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