Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в сміливому образі
На фото красуня була в кросівках, колготах в сіточку, шкіряній спідниці і кофтині. Зірка сиділа на барному стільці і фотографувала себе в дзеркало. Кадр вийшов дуже цікавим і навіть трохи пікантним, адже Нікітіна не соромилася в міні показати ідеальні ніжки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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"Які ніжки", "шикарна", "Хороший лук", "смачно", " люблю вас. Вам йде".
Повідомлялося, що сама спортивна артистка студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна показала свої таланти на краю світу.
Нікітіна, як виявилося, ходила в похід. На вершині гори вона зробила стійку на руках, розставивши ноги в шпагаті на вазі. Дівчина була одягнена в спортивний одяг, але велосипедки не змогли приховати красиві підкачані ноги красуні і її ідеальну форму.
Ми писали, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна влаштувала спекотні танці на жердині догори ногами.
На тренування вона вирядилася в чорний топ, високі труси з декоративними мотузочками, а також чоботи на шпильках. Волосся дівчина зібрала в пучок на потилиці.
У такому вигляді Катерина Нікітіна спочатку витончено пограла стегном, а потім застрибнула на пілон.
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