Щасливий Філіп Кіркоров відвіз дітей на курорт, поки в усьому світі бушує пандемія

Російський співак виклав на своїй сторінці в "Instagram" відео, які записав в аеропорту, передає Politeka.net. Для авіаперельоту поп-король вибрав біло-синій образ, стилізований під небо з хмарами, він складається з куртки, пуловера, рваних штанів, бейсболки і кросівок. Примітно, що він не надів маску, хоча діти їх начепили, батько подає поганий приклад спадкоємцям.

"Сім'я Кіркорових відлітає в Емірати", - заявив Філіп в сторіз.

Його син, Мартін, вбрався в теплу шапочку, різнокольорову футболку і лискучу синю куртку-косуху. Алла-Вікторія, одягла білу футболку і чорно-помаранчеву куртку, вона тримала зоряного тата за руку, поки брат тягнув валізу.

Майже всю дорогу по московському аеропорту Філіп Кіркоров кривлявся і будував гримаси, а зі співробітниками спілкувався, натягнувши нижню губу на зуби. Пройшовши термінал, він показав шанувальникам своє елітне місце в літаку, де можна помітити розкішне крісло з вбудованим планшетом і комп'ютер з величезним монітором.

Раніше Філіпа Кіркорова викрили в захопленні алкоголем. Так сам співак опублікував кадри, на яких зображений з коктейлем. Знаменитість голосно кричав і робив смикані рухи.

Нагадавши, як виглядає лисіючий Кіркоров без перуки, кадри сумного конфузу: "вже видно...".

Як повідомляла Politeka, 55-річного Кіркорова викрили в пияцтві, таким поп-короля давно не бачили: "крутий двіж!".

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