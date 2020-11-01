У Кабінеті Міністрів України похвалилися зростанням середньої заробітної плати в Україні

Побачивши такі цифри українці не розуміють радіти їм чи плакати, адже не вірять у дані цифри. Варто відзначити, що подібні розрахунки були представлені Державною службою статистики і вони свідчать про постійне зростання доходів українців, передає УН.

Розмір середньої заробітної плати в Україні за вересень, який склав майже 12 тисяч, а саме - 11 тисяч 998 гривень. Повідомляється, що це з початку року найвищий показник цього року.



Виявляється, з квітня поточного року в країні спостерігається, за даними відомства, постійне зростання розміру середньої заробітної плати в Україні. Однак, українці, з якоїсь причини, не відчувають будь-яких змін на краще.



Якщо брати дані за вересень, що найменше підвищення середньої зарплати зафіксовано в Донецькій області - 2,5%, а в Закарпатській області, навпаки, найбільше зростання по країні - на цілих 12,5%.

Традиційно, найбільше заробляють жителі Києва. У вересні поточного року середній розмір зарплати там склав 17 тисяч 253 гривні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно також похвалився зростанням середньої зарплати по країні. За його словами, це пов'язано з тим, що з 1 вересня зросла мінімальна зарплата українців, а також на ринку зайнятості стали з'являтися нові вакансії після вимушеного карантину.



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