Артистка знає, як змусити говорити про себе

Українська співачка Анна Седокова порадувала фанатів новим знімком і зворушила визнанням

Колишня солістка групи "ВІА Гра" відмінно знає, як закрутити голову фанатам і змусити чоловічу половину тремтіти від захвату.

У своєму Instagram-акаунті, де на неї підписані понад 5 мільйонів чоловік, знаменитість невпинно розміщує нові знімки, на яких позує в сміливих нарядах і цікавих ракурсах, писати Politeka.net.

Цього разу Седокова з'явилася перед усіма в несподіваному образі-досить скромному. Співачка одягла чорно-білу сукню, яка прикрила апетитну фігурку знаменитості. Акцент Анна зробила на макіяжі, а також на пухких губах і очах.

На фото артистка заклично дивиться в камеру, поглядом повним пристрасті. Пухкі губи, нафарбовані блиском, надали знімку більшої пікантності

"Припиніть грати зі своїм тілом, леді

Перестань відчувати, що тебе недостатньо

Припиніть харчуватися ненависниками

Зупинись і подаруй собі трохи любові

Перестаньте дивитися в дзеркало, коли воно тьмяніє

Сказати, що ти не закохаєшся

Перестань довіряти цим фальшивим ідіотам

Повірте мені, вони не тр * *

Я люблю своє тіло, люблю свою шкіру

Я богиня, я # КОРОЛЕВА", - написала Анна англійською мовою.

Користувачі Мережі вже відреагували на побачене.

"Написав чоловік у якого тонна макіяжу і пластики ♪ ", " Все вірно!! Треба любити себе, ланцюжком тягнеться турбота і догляд. Якісна їжа, косметика, спорт, релакс - це і є любов до себе!! Це основа здоров'я, молодості і краси!", "Красуня", - висловилися в мережі.

До цього ми розповідали, що українська співачка Анна Седокова, яка будує кар'єру в Москві, порадувала шанувальників пристрасними фото з чоловіком Янісом Тіммою.

Нагадаємо, що Седокова з дітьми розговорилася про труднощі сімейного життя: «я в страшному сні бачила свою...».

Як повідомляла Politeka, розкута Седокова виставила напоказ бездонне декольте і приголомшила "бойовим" розфарбуванням: "око не відірвати".

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