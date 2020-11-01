Певица Кристина Орбакайте показала своего подросшего сына Дени и похвасталась его достижениями в Лондоне

Как сообщает Politeka.net, образование сын российской певицы Кристины Орбакайте отправился получать в Англию. После окончания элитной школы, Дени поступил в университет Лондона и позже получил в Оксфорде степень бакалавра.

На своей странице в сети Instagram Орбакайте похвасталась успехами сына и рассказала, что Дени сдал последние экзамены и защитил дипломную работу на магистратуре. И теперь вернулся из Лондона в Россию.

Певица опубликовала совместный снимок с Дени. На нем мама и ее сын выглядят поистине счастливыми, нежно прижавшись друг к другу. Певица позировала в белой футболке, а Дени в черной. Они словно олицетворяли собой инь и ян.



"Вернулся мой Дени! Все экзамены сдал и защитил магистратуру! Впереди взрослая жизнь, пусть все твои идеи сбудутся 🙌 ❤️", - подписала совместное фото Орбакайте.

Сеть в ответ просто взорвалась комментариями: поклонники благодарят Орбакайте за такое нежное домашнее фото, поздравляют Дени и просто восхищаются красотой сына популярной певица. Кроме того, некоторые отмечают, как сильно Дени похож на Кристину.

"Мамина гордость!!!❤️Это и Ваша заслуга!!!👍", "он очень похож на вас👍😘", "Красавец! Копия мама👌", "Благословления от императрицы❤️", "Как на маму похож!!!", "Дети - наши крылья!💝 Пускай исполнятся все мечты!💝", " Мамино счастье", "Как на маму похож губы нос улыбка копия👍", "Совсем вырос...👏", "Умничка и красавчик🤗".

Напомним, что Орбакайте в окружении детей вызвала фурор, Пугачева может гордиться: "У Клавы два брата-рыцаря".

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