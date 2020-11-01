Влада України на наступний рік заклали набагато меншу суму на виплати субсидій незаможним громадянам

До того ж, Кабмін має намір посилити перевірки всього майна і доходів одержувачів, а також змінити формулу нарахування субсидій. Весь комплекс цих нововведень позбавить субсидій дуже багатьох українців, а тим, кому допомогу все-таки залишать, суму уріжуть до мінімуму, передає Finance.Today.

Для порівняння: до бюджету 2020 року було закладено спочатку 47 мільярдів гривень на субсидії по ЖКГ, потім цю суму скоротили до 39 мільярдів, а в середині осені ще знизили – до 37 мільярдів гривень.

До бюджету на 2021-ий рік передбачили ще менше - 36 мільярдів, але враховуючи тенденції поточного року, можна припустити, що і цю суму будуть поетапно урізати.

Щоб цих грошей вистачило на покриття субсидій, доведеться скоротити число одержувачів і розмір допомоги. З цією метою, починаючи з 1 січня 2021 року будуть проведені нові перевірки, в рамках яких ретельно перевірять і відстежать всі покупки, доходи і майно претендентів на отримання субсидій від держави.

Також раніше повідомлялося, що збільшення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги тягне збільшення розміру субсидій. Механізм субсидій полягає в тому, що для домогосподарств визначається той обсяг платежу, який воно здійснює залежно від доходів.

Оскільки доходи в даній ситуації не зміняться, а змінюються витрати, то вся додаткова сума витрат лягає власне на субсидії.

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