Власти Украины на следующий год заложили гораздо меньшую сумму на выплаты субсидий малоимущим гражданам

К тому же, Кабмин намерены ужесточить проверки всего имущества и доходов получателей, а также изменить формулу начисления субсидий. Весь комплекс этих нововведений лишит субсидий очень многих украинцев, а тем, кому помощь все-таки оставят, сумму урежут до минимума, передает Finance.Today.

Для сравнения: в бюджет 2020 года было заложено изначально 47 миллиардов гривен на субсидии по ЖКХ, затем эту сумму сократили до 39 миллиардов, а в середине осени еще снизили – до 37 миллиардов гривен.

В бюджет на 2021-ый год предусмотрели еще меньше – 36 миллиардов, но учитывая тенденции текущего года, можно предположить, что и эту сумму будут поэтапно урезать.

Чтобы этих денег хватило на покрытие субсидий, придется сократить число получателей и размер помощи. С этой целью, начиная с 1 января 2021 года будут проведены новые проверки, в рамках которых тщательно проверят и отследят все покупки, доходы и имущество претендентов на получение субсидий от государства.

Также ранее сообщалось, что увеличение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги влечет увеличение размера субсидий. Механизм субсидий заключается в том, что для домохозяйств определяется тот объем платежа, который оно осуществляет в зависимости от доходов.

Поскольку доходы в данной ситуации не изменятся, а изменяются расходы, то вся дополнительная сумма расходов ложится собственно на субсидии.

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