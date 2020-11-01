Власти Украины на следующий год заложили гораздо меньшую сумму на выплаты субсидий малоимущим гражданам
К тому же, Кабмин намерены ужесточить проверки всего имущества и доходов получателей, а также изменить формулу начисления субсидий. Весь комплекс этих нововведений лишит субсидий очень многих украинцев, а тем, кому помощь все-таки оставят, сумму урежут до минимума, передает Finance.Today.
Для сравнения: в бюджет 2020 года было заложено изначально 47 миллиардов гривен на субсидии по ЖКХ, затем эту сумму сократили до 39 миллиардов, а в середине осени еще снизили – до 37 миллиардов гривен.
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В бюджет на 2021-ый год предусмотрели еще меньше – 36 миллиардов, но учитывая тенденции текущего года, можно предположить, что и эту сумму будут поэтапно урезать.
Чтобы этих денег хватило на покрытие субсидий, придется сократить число получателей и размер помощи. С этой целью, начиная с 1 января 2021 года будут проведены новые проверки, в рамках которых тщательно проверят и отследят все покупки, доходы и имущество претендентов на получение субсидий от государства.
Также ранее сообщалось, что увеличение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги влечет увеличение размера субсидий. Механизм субсидий заключается в том, что для домохозяйств определяется тот объем платежа, который оно осуществляет в зависимости от доходов.
Поскольку доходы в данной ситуации не изменятся, а изменяются расходы, то вся дополнительная сумма расходов ложится собственно на субсидии.
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