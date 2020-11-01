Українська поп-співачка Надя Дорофєєва, яка оголосила про розпад групи " Время и Стекло», показала кадри з останнього концерту в Києві

Знімки вона розмістила у своєму Instagram-акаунті, передає Politeka.net

Як стало відомо, 30 жовтня Дорофєєва і Позитив дали останній концерт групи " Время и стекло "який відбувся у "Палаці Україна" в Києві. Після виступу дует розпадається і тим самим практично завершить 10-річну епоху свого існування. Його учасники попрощалися з глядачами зі сльозами на очах.

На сцені Надя блистала в екстравагантному вбранні, бежевого кольору який складався з боді, пишної полуспідниці, чорних рукавичок і блискучих колготок.

Артисти співали свої хіти, також на сцену виходив продюсер і один з авторів пісень проекту — Олексій Потапенко, більш відомий, як репер Потап.

Після цього виступу Надя Дорофєєва і Позитив підуть своєю дорогою, однак, чим планують займатися-тримають в таємниці.

"Ласт Денс в Києві 😋" - лаконічно підписала знімки артистка.

До цього Дорофєєва повідомляла що вони готують спецшоу з музикантами, новим звучанням, танцюристами, новими костюмами, постановками, артистами, віджеїнгом і режисурою.

"Не знаю, які ще божевільні-закриваючи групу - таке роблять... Але для нас дійсно важливо зробити фінальну точку-КРАСИВО і чесно. Мені вже не терпиться вас побачити, ну і звичайно, я думаю, що це будуть 2 найбільш зворушливих концерти в нашому з @Positiff житті. Нагадую, що концерти відбудуться 30 жовтня. Ми зробили ще один додатковий концерт спеціально для вас, так як квитки розмітали. Знаю що їх там залишилося вже небагато, але ви ще встигнете. І звичайно концерт відбудеться з усіма карантинними заходами, це важливо ☺♥️ до зустрічі в Палаці Україна", - повідомляла артистка.

Нагадаємо, що Позитиву з " Время и Стекло "довелося висловитися про розлучення з дружиною-ревнивицею:" шури-мури, інтриги...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в спідничці в "гусячу лапку" показала, чому гаряча кава.