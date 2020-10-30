Популярная украинская певица Тина Кароль покорила подборкой кадров из репетиций своего концерта

Тина Кароль умеет привлекать внимание к себе без лишних скандалов. При этом у звезды есть свой огромный фан-клуб «ФанТина», где поклонницы посвящают свои видео и фотоработы звезде, публикуют информацию о ней и показывают лучшие фото с певицей, которые она сама не выкладывает.

Так, на разных фан-аккаунтах можно встретить много ярких кадров, одно из видео немало подразнило сеть. Дело в том, что в ролике была показана новая «фишка» Тины: во время исполнения песни «Вабити-Бавити» она устраивает пикантный танец, в котором должна как бы соблазнить двух мужчин.

Именно данная подборка с соблазнительными движениями звезды в разных костюмах порадовала поклонников.

Также ранее Тина Кароль впечатлила кадрами со своей репетиции на видеоролике Тина одета в толстовку и лосины, на ногах ее – туфли на высоких каблуках.

"Репетиция❤", – коротко подписан пост.

Поклонники по достоинству оценили это видео, некоторые из них пишут, что не зря в свое время известная телеведущая Катя Осадчая назвала ее "ниндзей".

Но больше всего удивила фанатов звезды невероятная растяжка Тины Кароль – в конце ролика она с легкостью садится на шпагат.

"Катя Осадча правильно Тину назвала "ниндзя" в ее спортзале. Я вижу я не одна посмотрела сто раз 😂 Ну все запускам челендж 😅 кто сможет? Не я 👏 Мотивация Очень классная 💕Достойна подражанию🙏😍 я в свои 16: встала, потемнело в глазах. Словами не передать восхищение этим человеком 🤧❤️Лучшая 😍 Наша трудяжка! ❤️💪🏻 Самая лучшая! 🤩 восхищение и только! 🥺💔 Ну она же обещала😚👍 умничка, девочки все пошли повторять Наша девочка родная,наша трудяжка и наша гордость. Любим навечно . Восхищаюсь бесконечно 🙌❣️ Завжди трудяга🍒🔥 Сказала отточит - отточила 🔥 Лучшая 😍 бесконечное восхищение ❤️🙇‍♀️ ", – написали фолловеры.

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