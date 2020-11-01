У Міністерстві соціальної політики детально пояснили порядок формування допомоги

Мова про компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду не непрофесійній основі. Деталі викладені в інфографіці профільного міністерства на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Так, компенсація виплачується раз на місяць і призначається фізособам, які надають послуги з догляду за тими, хто проживає спільно з ними і мають загальний побут, а також взаємні права та обов'язки. І, головне, є:

особами з інвалідністю I групи;

дітьми з інвалідністю;

людьми похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворими і не мають можливості самостійно пересуватися і обслуговуватися;

дітьми, у яких не встановлена інвалідність, але які є тяжкохворими (докладніше в інфографіці нижче, - ред.)

У повідомленні зазначається, щоб оформити компенсацію, слід звертатися до структурного підрозділу з питань соцзахисту, або ж заповнити електронну заяву.

Раніше ми повідомляли, члени сімей загиблих на Донбасі отримають грошові компенсації. Таке рішення було затверджено під час засідання уряду 28 жовтня. Адресна допомога членам сімей загиблих на Донбасі буде виплачуватися в межах максимального розміру пенсії, встановленого законом (17120 гривень до 1 грудня 2020 року, а після підвищення - 17690 гривень).

Відзначається, що допомога одному члену сім'ї складе не менше 7800 гривень, двом і більше - не менше 6100 гривень кожному.

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