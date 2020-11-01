Молодша сестра Кім Кардашьян, відома модель Кайлі Дженнер постала в спокусливому образі

Як повідомляє Politeka.net, Кайлі Дженнер вміє дивувати - вона раз у раз приміряє незвичайні вбрання, від яких фоловери просто не можуть відвести погляд.

Напередодні Хеллоуїна зірка почала демонструвати незвичайні образи, викладаючи в мережу ролики і фото. Кілька годин тому вона приміряла незвичайний образ Королеви Змії, продемонструвавши його в Instagram.

Вона одягла костюм з чорно-сірої тканини, який склали лосини і облягаючий рваний топ з тканини, яка імітує зміїну шкіру, а також родзинка лука – асиметричне декольте, яке практично повністю оголило груди Дженнер і маска кобри на голові.

На додаток спокусливого аутфіта Кайлі підібрала прозорі рукавички, а також кільця з чорного золота. Волосся юна красуня випрямила, а макіяж зробила вельми незвичайним - модель намалювала на обличчі зміїну шкіру і нанесла на очі чорні масивні стрілки.

Знімки вона підписала коротко: "Король Кобра. Спасибі тобі".

Фанати спекотної представниці знаменитої династії просто підірвали сторінку дівчини своїми захопленими коментарями.

"Королева😍", "це найкращий костюм на Хеллоуїн", " Ваууууу. ❤ ️ Идеально ідеально", "ви носите саме те, що Вам підходить", "Бомба", " казково‼ ️ 👍 ", "Коли вона токсична, а ти все ще любиш її😂 😂", "отруйна насолода", "Бійтесь королеви кобр".

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