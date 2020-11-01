Українець Олександр Усик після перемоги над Дереком Чісорою звернувся до чемпіона WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа

Як повідомляє Politeka, британець був у залі і стежив за поєдинком свого ймовірного майбутнього суперника.

"Ентоні, Привіт", - сказав Усик, повторивши фразу, якою він розкручував у Великобританії бій з Чісорою. Джошуа у відповідь посміхнувся.

У флеш-інтерв'ю після бою Усик додай: "Ентоні, як справи? Я йду за тобою, Ентоні".

Зазначимо, українець захистив свій статус обов'язкового претендента на титул WBO, яким зараз володіє Ентоні Джошуа. Той за правилами повинен буде зустрітися з Усиком в разі своєї перемоги над Кубратом Пулєвим в наступному бою.

Відзначимо, що Дерек Чісора залишився незгодним зі своєю поразкою, вважаючи, що віддав українцеві всього пару раундів.

"Виграв я бій? Так, 100%. Я збільшував темп. Так, віддав пару раундів, але я збільшував темп. Але судді побачили по-іншому. Був тиск. Іноді мої удари по тілу працювали. Він скаржився судді, проте суддя нічого не зробив. Я просто розчарований і спустошений"







Також прокомменіровал свою перемогу і Олександр Усик:

"Чи планую стати чемпіоном світу у важкій вазі? Ні. Не просто чемпіоном світу, а абсолютним чемпіоном світу", - заявив Усик у флеш-інтерв'ю після бою.



Нагадаємо, Усик приголомшив зовнішнім виглядом перед боєм з Чісорою, відео: "Що з формою? Де "банки", прес?".

Як писала Politeka, Усик раптово заговорив про похід у велику політику.





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