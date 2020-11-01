Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи показала пікантний образ, який обрала для виходу в світ
Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm рясніє знімками моделі в пікантних нарядах.
Зараз модель чекає первістка, тому рідко постить знімки в своєму блозі. Але її шанувальники не сумують і публікують її архівні фото на фанатських сторінках в Instagram.
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Кілька годин тому на одній з таких сторінок з'явився чарівний знімок Емілі. На ньому модель позує в спокусливій і ефектній чорній мереживній прозорій сукні з глибоким декольте і стрічками на талії, а також підкладкою, темного кольору, яка імітує білизну. Модель доповнила лук золотим колечком з дорогоцінним каменем.
Дівчина позує сидячи на підлозі, розставивши ноги в сторони. При цьому її спідниця задралася до середини стегна. В руках вона тримає гральні карти і бокал віскі, пильно дивлячись в камеру, немов закликаючи до себе в гру: "Хочеш пограти зі мною?"
Шанувальники Ратаковськи прийшли в захват від її знімка в такому сміливому образі.
"Ти найкрасивіша на світі😍", " так, приголомшливо... шикарно ", "Чудова красуня🥰", " завжди шикарна ти🖤 🖤", "ах, яка жінка"," жаркість перевантажена🔥 😍", " спекотна, тліюча, чуттєва, емрата!".
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