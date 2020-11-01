Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала пикантный образ, который выбрала для выхода в свет

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm пестрит снимками модели в пикантных нарядах.

Сейчас модель ждет первенца, поэтому редко постит снимки в своем блоге. Но ее поклонники не унывают и публикуют ее архивные фото на фанатских страницах в Instagram.

Несколько часов назад на одной из таких страниц появился очаровательный снимок Эмили. На нем модель позирует в соблазнительном и эффектном черном кружевном прозрачном платье с глубоким декольте и лентами на талии, а также подкладкой, темного цвета имитирующей белье. Модель дополнила лук золотым колечком с драгоценным камнем.

Девушка позирует сидя на полу, расставив ноги в стороны. При этом ее юбка задралась к середине бедра. В руках она держит игральные карты и бокал виски, пристально смотря в камеру, словно зазывая к себе в игру: "Хочешь поиграть со мной?".

Поклонники Ратаковски пришли в восторг от ее снимка в столь смелом образе.

"Ты самая красивая на свете 😍", "Да, потрясающе... шикарно ", "Великолепная красотка🥰", "Всегда шикарная ты 🖤🖤", "Ах какая женщина", "Знойность перегружена🔥😍", "Знойная, тлеющая, чувственная, Эмрата!".

Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик

А еще Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком