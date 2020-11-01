Почти 20-летний брак певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана трещит по швам

О том, что происходит в семье после признания Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана - ред.) в измене, рассказала звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова, передают "Дни.ру".

По словам ведуньи, Королева очень страдает, но старается держать лицо. Какое-то время Наташа и Сергей будут поддерживать видимость счастливой семьи. Однако все завершится тем, что певица станет инициатором разрыва их отношений.

"Вскоре певица объявит о разводе", – сказала Ахметжанова.

Экстрасенс считает, что скандал лишил артистку последних сил. Наталья устала ловить жалостливые взгляды знакомых и отвечать на вопросы об интрижках мужа. Даже такие сильные женщины как Королева не могут долго выносить моральное напряжение.

Кажетта Ахметжанова добавила, что Наташа Королева начала посещать психолога. Измене Тарзана предшествовала другая проблема, возможно, дело в деньгах. Танцовщик переживает от того, что зарабатывает меньше супруги.

Напомним, сначала появилось сообщение о том, что звездная чета подала заявление в полицию о пропаже из их квартиры драгоценностей на сумму 5 млн рублей. Пара обвинила в краже двух девушек, которые пришли в гости к Тарзану в то время, как Королева находилась на гастролях.

В последствии, одна из подозреваемых, 28-летняя краснодарская актриса Анастасия Шульженко выступила с заявлением, что вот вже полтора года как является любовницей Глушко. Последний признался в грехе, но затем срочно удалил видео, которое уж было опубликовал в своем Инстаграм.

Девушка пригрозила Тарзану, что если он не утихомириться, поливая ее грязью, то она выдаст некие подробности, которые обескуражат публику еще больше.

"Я может чего-то не понимаю в этой жизни. Мне всегда казалось, что если кто-то хочет что-то забыть в своей жизни - просто человек берет и забывает. Ну, просто обрезает и все. А тут нет. Сам провоцирует, сам педалирует на эту тему... Знаешь, Сережа, не зли меня, или ты хочешь, чтобы я рассказала вообще все?", - не сдержала эмоций Анастасия во время своего видеообращения.

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