Почти 20-летний брак певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана трещит по швам

О том, что происходит в семье после признания Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана - ред.) в измене, рассказала звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова, передают "Дни.ру".

По словам ведуньи, Королева очень страдает, но старается держать лицо. Какое-то время Наташа и Сергей будут поддерживать видимость счастливой семьи. Однако все завершится тем, что певица станет инициатором разрыва их отношений.

"Вскоре певица объявит о разводе", – сказала Ахметжанова.

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Экстрасенс считает, что скандал лишил артистку последних сил. Наталья устала ловить жалостливые взгляды знакомых и отвечать на вопросы об интрижках мужа. Даже такие сильные женщины как Королева не могут долго выносить моральное напряжение.

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Кажетта Ахметжанова добавила, что Наташа Королева начала посещать психолога. Измене Тарзана предшествовала другая проблема, возможно, дело в деньгах. Танцовщик переживает от того, что зарабатывает меньше супруги.

Напомним, сначала появилось сообщение о том, что звездная чета подала заявление в полицию о пропаже из их квартиры драгоценностей на сумму 5 млн рублей. Пара обвинила в краже двух девушек, которые пришли в гости к Тарзану в то время, как Королева находилась на гастролях.

В последствии, одна из подозреваемых, 28-летняя краснодарская актриса Анастасия Шульженко выступила с заявлением, что вот вже полтора года как является любовницей Глушко. Последний признался в грехе, но затем срочно удалил видео, которое уж было опубликовал в своем Инстаграм.

Девушка пригрозила Тарзану, что если он не утихомириться, поливая ее грязью, то она выдаст некие подробности, которые обескуражат публику еще больше.

"Я может чего-то не понимаю в этой жизни. Мне всегда казалось, что если кто-то хочет что-то забыть в своей жизни - просто человек берет и забывает. Ну, просто обрезает и все. А тут нет. Сам провоцирует, сам педалирует на эту тему... Знаешь, Сережа, не зли меня, или ты хочешь, чтобы я рассказала вообще все?", - не сдержала эмоций Анастасия во время своего видеообращения.

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