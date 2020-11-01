Альона Вінницька, яка в нульових три роки була солісткою групи "ВІА Гра", приголомшила заявою

Так, 45-річна співачка, яка втім на сьогодні відійшла від співочої кар'єри і зайнялася телебаченням, розкрила правду - які випробування довелося пережити їй і її тодішній колезі по групі Надії Мейхер.

Вінницька заявила, що учасниць «ВІА Гри» вважали доступними жінками. За словами Альони, шанувальники робили солісткам групи непристойні пропозиції, а іноді й зовсім розпускали руки, пише "СтарХит".

«У нас був концерт в Криму, на якому було не дуже багато людей. Ми виходили після концерту, а молоді хлопці, тобто фанати групи, вже стоять низкою. І поки ми йшли через цей натовп, нас хапали за всі частини тіла. Хто за попу, хто за цицю, хто за руку. Хто куди встиг дотягнутися. Це було жахливо", - поділилася зірка.

Вініццька додала, що продюсери групи намагалися оберігати дівчат від надмірно завзятих шанувальників.

"Потім вже, через роки, я дізналася, яка була кількість запитів на учасниць групи. На лазні, сауни і ресторани», — згадала артистка.

Раніше ми повідомляли, Вінницька розповіла правду про свою страшну недугу. Артистка з народження мала інфекційне захворювання. За її словами, в дитинстві вона була дуже хворобливою дитиною. Протягом перших трьох років її життя висіло на волосині.

"Народилася вже з хворобою, мама навіть народжувала в інфекційному відділенні, її відразу ізолювали, і перші півтора місяці я була взагалі без мами. Є така хвороба - стафілокок. Вона не дуже хороша, можна сказати - страшна, навіть смертельна в деяких випадках", - розповіла Альона, додавши, що завдяки регулярним медичним процедурам, зараз вона хворіє рідко.

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