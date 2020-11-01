Альона Вінницька, яка в нульових три роки була солісткою групи "ВІА Гра", приголомшила заявою
Так, 45-річна співачка, яка втім на сьогодні відійшла від співочої кар'єри і зайнялася телебаченням, розкрила правду - які випробування довелося пережити їй і її тодішній колезі по групі Надії Мейхер.
Вінницька заявила, що учасниць «ВІА Гри» вважали доступними жінками. За словами Альони, шанувальники робили солісткам групи непристойні пропозиції, а іноді й зовсім розпускали руки, пише "СтарХит".
Українці ризикують залишитися без пенсії у 2021 році, з'явилися нові правила: "Якщо у вас не буде вистачати стажу..."
Як сьогодні виглядають Харатьян, Жигунов, Шварценеггер та інші кумири 90-х, фото: Жан-Клод Ван Дамм ще в самому соку
Українка з 9-м розміром бюсту вип'ятила гігантське декольте в безсоромній позі: "Прекрасний вид, щоб прокинутися"
Трагедія на Хрещатику: фото і що відомо про водія, який позбавив людей життя
«У нас був концерт в Криму, на якому було не дуже багато людей. Ми виходили після концерту, а молоді хлопці, тобто фанати групи, вже стоять низкою. І поки ми йшли через цей натовп, нас хапали за всі частини тіла. Хто за попу, хто за цицю, хто за руку. Хто куди встиг дотягнутися. Це було жахливо", - поділилася зірка.
Вініццька додала, що продюсери групи намагалися оберігати дівчат від надмірно завзятих шанувальників.
"Потім вже, через роки, я дізналася, яка була кількість запитів на учасниць групи. На лазні, сауни і ресторани», — згадала артистка.
Раніше ми повідомляли, Вінницька розповіла правду про свою страшну недугу. Артистка з народження мала інфекційне захворювання. За її словами, в дитинстві вона була дуже хворобливою дитиною. Протягом перших трьох років її життя висіло на волосині.
"Народилася вже з хворобою, мама навіть народжувала в інфекційному відділенні, її відразу ізолювали, і перші півтора місяці я була взагалі без мами. Є така хвороба - стафілокок. Вона не дуже хороша, можна сказати - страшна, навіть смертельна в деяких випадках", - розповіла Альона, додавши, що завдяки регулярним медичним процедурам, зараз вона хворіє рідко.
Нагадаємо, що секрет 38-річної Віри Брежнєвої без єдиної зморшки розкритий
Також Politeka писала, що Брежнєва втомилася мовчати і видала правду про зради Меладзе