Алена Винницкая, которая в нулевых три года была солисткой группы "ВИА Гра", огорошила заявлением

Так, 45-летняя певица, которая впрочем на сегодня отошла от певческой карьеры и занялась телевидением, раскрыла правду - какие испытание пришлось пережить ей и ее тогдашней коллеге по группе Надежде Мейхер.

Винницкая заявила, что участниц «ВИА Гры» считали доступными женщинами. По словам Алены, поклонники делали солисткам группы непристойные предложения, а иногда и вовсе распускали руки, пишет "СтарХит".

«У нас был концерт в Крыму, на котором было не очень много людей. Мы выходили после концерта, а молодые ребята, то есть фанаты группы, уже стоят вереницей. И пока мы шли через эту толпу, нас хватали за все части тела. Кто за попу, кто за сисю, кто за руку. Кто куда успел дотянуться. Это было ужасно», — поделилась звезда.

Виниццкая добавила, что продюсеры группы старались оберегать девушек от излишне рьяных поклонников.

«Потом уже, спустя годы, я узнала, какое было количество запросов на участниц группы. На бани, сауны и рестораны», — вспомнила артистка.

Ранее мы сообщали, Винницкая рассказала правду о своем страшном недуге. Артистка с рождения имела инфекционное заболевание. По ее словам, в детстве она была очень болезненным ребенком. В течение первых трех лет ее жизнь висела на волоске.

"Родилась уже с болезнью, мама даже рожала в инфекционном отделении, ее сразу изолировали, и первые полтора месяца я была вообще без мамы. Есть такая болезнь - стафилококк. Она не очень хорошая, можно сказать - страшная , даже смертельная в некоторых случаях", - рассказала Алена, добавив, что благодаря регулярным медицинским процедурам, сейчас она болеет редко.

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