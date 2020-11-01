Особливо заповзятливі українці можуть опинитися в плачевній ситуації. Пояснюємо, чому

Не секрет, що багато водіїв з настанням холодів (і, відповідно, похмурої погоди), змінюють лампи фар на ксенонові. Звичайно, такі лампи покращують видимість для самого водія, але при цьому можуть створювати аварійні ситуації, засліплюючи тих, що рухаються назустріч, пише "Дорожній адвокат".

Особливо це стосується установки ксенону в непристосовані заводом-виробником фари. Маркування і тип ламп, які можна використовувати в фарах вказані на самих фарах - водіям слід перевірити ще раз, а не займатися самодіяльністю, інакше можна понести покарання не тільки у вигляді штрафу, але й позбутися прав з автомобілем.

Отже, заборонено:

самостійно змінювати тип ламп, якщо конструкцією автомобіля не передбачені ксенонові лампи

використання ксенонів без автоматичного коректора кута нахилу фар і пристроїв для очищення фар

Порушників можуть притягнути до відповідальності за однією з двох норм КУпАП, ціна питання від 340 до 425 гривень.

за ч. 2 ст.122 КУпАП за використання фар з порушенням вимог відповідних стандартів тягне за собою штраф у розмірі 425 грн.

за ч. 1 ст.121 КУпАП за керування водієм транспортним засобом переобладнаним з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, якщо порушення вчинено вперше, передбачено штраф у розмірі 340 грн.

якщо протягом року поліція зафіксувала порушення повторно, то водій може бути позбавлений права керування від 3-х до 6-ти місяців.

Також слід пам'ятати, якщо поліція "причепиться" до фар, то зобов'язана тимчасово затримати машину.

Раніше ми повідомляли, українським водіям слід озброїтися лінійками. Заборонена експлуатація авто з рівнем протектора шин, нижче дозволеного - для легковиків ця норма повинна бути не нижче 1,6 мм. Покарання за це порушення ПДР становить 340 грн.

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