В Украине пересчитают пенсии с января, но повезет не всем украинцам

Так, с 1 января 2021 года минимальную зарплату увеличат с 5000 до 6000 гривен. При этом украинцы с полным стажем и возрастом от 65 лет имеют право на пенсию в размере как минимум в 40% от минималки. Сейчас это 2000, а с 1 января – 2400 гривен, пишет Обозреватель.

Об этом сказано в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Также, с 1 января в Украине увеличатся пенсии как минимум до 2400 гривен для тех пенсионеров, которые имеют 30 (для женщин) и 35 лет (для мужчин) лет стажа и достигли возраста 65 лет.

На прибавку имеют право женщины, которые отработали больше 30 лет и мужчины, которые имеют от 35 лет стажа. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать и те, кто позже вышел на пенсию по собственному желанию.



Также ранее сообщалось, что в Украине пенсии для тех, кто никогда не работал, и тех, кто отработал нормативный стаж до 15 лет, одинаковые, и установлены они на уровне минималки.

Право на такие выплаты граждане Украины получают в разном возрасте, рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

"Это ранее так называемая “социальная пенсия” была минимальной пенсией по возрасту. Ее размер приравнен к размеру прожиточного минимума. Вот сейчас это 1 712 грн”, – поянила она.

Напомним, работать украинцам придется еще больше.

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