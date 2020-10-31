У суботу, 31 жовтня, в Лондоні відбудеться поєдинок у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою
Як передає Politeka, головний бій вечора очікується о 23:00 за київським часом. Правами на пряму трансляцію поєдинку в Україні володіє сервіс MEGOGO, який і покаже цей бій.
Це буде другий бій для 33-річного українця у важкій ваговій категорії. У жовтні минулого року Усик побив Чазза Візерспуна.
Відтоді практично 13 місяців Олександр не проводив офіційних боїв. У Дерека Чісори останній бій також був у жовтні 2019-го.
Нагадаємо, раніше український боксер Олександр Усик вирішив не відступати і вимагає бій проти британця Ентоні Джошуа.
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Про це повідомив промоутер українця Едді Хирн.
"Олександр вірить, що вже готовий вийти на ринг, щоб забрати титул. Він не відступає, і вимагає поєдинку проти Ентоні Джошуа.
Можливо, Чісора переможе і зможе нам допомогти в цій ситуації. Ми не збираємося йти в сторону ", - сказав Хирн.
Варто відзначити, що бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа може відбутися в 2021 році.
Раніше екс-суперник українського суперважкоатлета Віталія Кличка Денні Вільямс розповів про перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі.
"Усик - боксер топового рівня. Але я не думаю, що він зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Схиляюся до варіанту, що Ф'юрі візьме верх над ним. Але Усик поб'є багатьох інших супертяжів, в цьому я не сумніваюся".
Нагадаємо, Усик приголомшив зовнішнім виглядом перед боєм з Чісорою, відео: "Що з формою? Де "банки", прес?".
Як писала Politeka, Усик раптово заговорив про похід у велику політику.
Також Politeka повідомляла, що Усик кинув виклик братам Кличкам.