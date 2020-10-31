В субботу, 31 октября, в Лондоне состоится поединок в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой

Как передает Politeka, главный бой вечера ожидается в 23:00 по киевскому времени. Правами на прямую трансляцию поединка в Украине владеет сервис MEGOGO, который и покажет этот бой.

Это будет второй бой для 33-летнего украинца в тяжёлой весовой категории. В октябре прошлого года Усик побил Чазза Уизерспуна.

С тех пор практически 13 месяцев Александр не проводил официальных боёв. У Дерека Чисоры последний бой также был в октябре 2019-го.

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик решил не отступать и требует бой против британца Энтони Джошуа.

Об этом сообщил промоутер украинца Эдди Хирн.

"Александр верит, что уже готов выйти на ринг, чтобы забрать титул. Он не отступает, и требует поединка против Энтони Джошуа.

Вероятно, Чисора выиграет и сумеет нам помочь в данной ситуации. Мы не собираемся уходить в сторону", - сказал Хирн.

Стоит отметить, что бой Александра Усика и Энтони Джошуа может состояться в 2021 году.

Ранее экс-соперник украинского супертяжеловеса Виталия Кличко Дэнни Уильямс пояснил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе.

"Усик - боксер топ-уровня. Однако я не думаю, что он сможет победить Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC. Склоняюсь к варианту, что Фьюри возьмет верх над ним. Но все же Усик справится со многими другими супертяжами, в чем я не сомневаюсь".

Напомним, Усик ошеломил внешним видом перед боем с Чисорой, видео: "Что с формой? Где "банки", пресс?".

Как писала Politeka, Усик внезапно заговорил о походе в большую политику.

Также Politeka сообщала, что Усик бросил вызов братьям Кличко.