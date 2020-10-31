Американська модель Ана Чері посвітила бездоганною фігурою, вбравшись в напівпрозору білизну з сіткою

Кадри знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Навиворіт", - коротко йдеться в підписі до кадрів.

Уточнимо, що на самому ролику видно Чері, яка в оверсайз кофті надягає прозору червону маску, після чого загальний вигляд красуні перетворюється. Модель постає перед камерою в червоній напівпрозорій білизні і батогом в руках. Фанати буквально "вибухнули" від побаченого.

"Це пожежа. Чертовски чарівна«, "а мені подобається ця твоя погана сторона«,» чорт, дівчинка, та ти чудова«,» гаряча штучка«," ауч, як це гаряче. Завжди б ти була такою», - пишуть вони.

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Дівчина дуже часто показує в Instagram нові образи, які приміряє в рамках реклами одягу власного бренду. При цьому акцентує Ана завжди увагу саме на бюсті, підкреслюючи той всілякими способами. Цього разу модель влаштувала фотосесію в спокусливому образі вампірші для дорослих.

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