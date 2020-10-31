Американская модель Ана Чери посветила безупречной фигурой, нарядившись в полупрозрачное белье с сеткой

Кадры знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Наизнанку», - коротко говорится в подписи к кадрам.

Уточним, что на самом ролике видно Чери, которая в оверсайз кофте надевает прозрачную красную маску, после чего общий вид красотки преображается. Модель предстает перед камерой в красном полупрозрачном белье и плеткой в руках. Фанаты буквально «взорвались» от увиденного.

«Это пожар. Чертовски обаятельная», «а мне нравится эта твоя плохая сторона», «черт, девочка, да ты великолепна», «горячая штучка», «ауч, как это горячо. Всегда бы ты была такой», - пишут они.

Как мы писали до этого, фитнес-модель Ана Чери показала дерзкий образ вампирши в честь праздника Дня всех святых.

Девушка очень часто показывает в Инстаграм новые образы, которые примеряет в рамках рекламы одежды собственного бренда. При этом акцентирует Ана всегда внимание именно на бюсте, подчеркивая тот всевозможными способами. В этот раз модель устроила фотосессию в соблазнительном образе вампирши для взрослых.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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