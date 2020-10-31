Американская модель Ана Чери посветила безупречной фигурой, нарядившись в полупрозрачное белье с сеткой
Кадры знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«Наизнанку», - коротко говорится в подписи к кадрам.
Уточним, что на самом ролике видно Чери, которая в оверсайз кофте надевает прозрачную красную маску, после чего общий вид красотки преображается. Модель предстает перед камерой в красном полупрозрачном белье и плеткой в руках. Фанаты буквально «взорвались» от увиденного.
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«Это пожар. Чертовски обаятельная», «а мне нравится эта твоя плохая сторона», «черт, девочка, да ты великолепна», «горячая штучка», «ауч, как это горячо. Всегда бы ты была такой», - пишут они.
Как мы писали до этого, фитнес-модель Ана Чери показала дерзкий образ вампирши в честь праздника Дня всех святых.
Девушка очень часто показывает в Инстаграм новые образы, которые примеряет в рамках рекламы одежды собственного бренда. При этом акцентирует Ана всегда внимание именно на бюсте, подчеркивая тот всевозможными способами. В этот раз модель устроила фотосессию в соблазнительном образе вампирши для взрослых.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
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