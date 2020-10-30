Американская фитнес-модель Ана Чери показала дерзкий образ вампирши в честь праздника Дня всех святых

Девушка очень часто показывает в Инстаграм новые образы, которые примеряет в рамках рекламы одежды собственного бренда. При этом акцентирует Ана всегда внимание именно на бюсте, подчеркивая тот всевозможными способами. В этот раз модель устроила фотосессию в соблазнительном образе вампирши для взрослых.

Девушка надела лишь тонкое белье с кружевами, черный лифчик, выгодно подчеркнувший бюст и накладные кровавые клыки. Так Ана превратилась в горячую вампиршу, а для натуральности мрачного образа девушка испачкалась гримом на груди.

«Любовь с первого укуса🩸🦇 Счастливого Хэллоуина, EVE 🧛🏽‍♀️🖤 Примерьте костюм на Хеллоуин на прямо сейчас!» - пишет Ана под постом.

Вот что отвечают в сети:

«О, мой бог; Укусите меня, пожалуйста !!!! 😁; Мой любимый вампир 🧛🏻‍♀️🔥❤️; Укусите меня, пожалуйста 😍😍😍; Ты можешь меня укусить 😁; кто бьет ох с охотником 😂😂; Без причины🔥; образ сенсационный, вампирша для взрослых😘; Черт. Как взгляд вампира; Вау, детка, такая подходящая 😍😍; Детка, как дела?; Горячо 🔥. Счастливого Хэллоуина 👻 😘😘😘😘; Ты можешь меня укусить в любое время 🦇😍; Я отдаю все свое тело и душу этому вампиру @anacheri».

Ранее мы писали, что так как фитнес-красотка владеет магазином спортивной одежды и купальников, она также часто показывает их в рекламной съемке. Сотрудничая с другими брендами, Ана устраивает фотосессии у бассейна. На одном из кадров видно, что девушка обладает пышными формами, выгодно подчеркнутыми белым бикини с серым принтом. Тонкие завязочки на лифе с трудом скрыли ее достоинства, а нижняя часть купальника показала упругие бедра во всей красе.

Вот как реагируют в сети:

«Красивый бикини; люблю тебя анна; Великолепная королева 😍❤; О, мой бог, даже поза не для скромных!! Такая красивая❤️; Вам нужен массаж; Линда - это человек, который вербует жизнь... чудесен человек, который превыше всего; Потрясающая красота😍😘; Ура приятно 2 есть и любовь; Вау, чудесно 🔥; Привет, милашка; такая открытая улыбка; невозможно не влюбиться; а поза не для скромных».

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