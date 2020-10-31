Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес знялася в новій фотосесії в несподіваному образі "Діви"

Дженніфер є популярною виконавицею, за творчістю якої стежать мільйони жінок і образами якої незмінно захоплюються. Щоб підкреслювати свою привабливість, Лопес правильно харчується, позбулася всіх шкідливих звичок і навіть не п'є чай, боячись нашкодити шкірі.

Схоже, всі правила Лопес по догляду за собою працюють успішно, адже в кожній фотосесії артистка виглядає років на двадцять молодше, ніж їй насправді. 51-річна зірка нещодавно знялася без білизни в новій фотосесії.

І зробила вона це прямо на столі для більярду. Розклавшись в сміливій позі, артистка відкинула частину сукні і показала тим самим пружні стегна у всій красі. Вдала укладка з макіяжем зробили сміливий образ зірки ідеальним.

Як можна зрозуміти, секретами краси "вічно молодий" Дженніфер цікавиться, напевно, кожна жінка. Багатомільйонна аудиторія Лопес дивується кожному кадру в її Instagram, так артистка без збентеження демонструє: привабливою можна бути в будь-якому віці. На одному зі своїх фото Лопес підкреслила красу зухвалим чином.

Дженніфер одягла топ-корсет чорного кольору, прикрасила зону декольте масивним кольє із золота, а також поклала волосся в пишну зачіску. Головною родзинкою образу Лопес став саме макіяж з акцентом на очі. Завдяки грі світла на пляжі може здатися, що артистка виглядає ще молодше, ніж зазвичай, що і відзначили шанувальники:

"Літнє сяйво; світиться богиня😍 👑; Ти виглядаєш дуууже приголомшливо😍 😍 😍; ось і все ... дієта без цукру і вуглеводів; може, я більше не буду їсти, заздрю; досконалість !! Це так красиво ♥ ️ ♥ ️🔥 🔥 🔥; моя дівчинка😍❤️; Блін, я думаю, літо не закінчилося, ти світишся, чорт візьми; насолоджуйтеся відпочинком, а ми видом міс😍 🔥 🔥».

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