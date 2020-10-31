Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новой фотосессии в неожиданном образе "дивы"

Дженнифер является популярной исполнительницей, за творчеством которой следят миллионы женщин и образами которой неизменно восхищаются. Чтобы подчеркивать свою привлекательность, Лопес правильно питается, избавилась от всех вредных привычек и даже не пьет чай, боясь навредить коже.

Похоже, все правила Лопес по уходу за собой работают успешно, ведь в каждой фотосессии артистка выглядит лет на двадцать моложе, чем ей на самом деле. 51-летняя звезда недавно снялась без белья в новой фотосессии.

И сделала она это прямо на столе для бильярда. Разложившись в смелой позе, артистка отбросила часть платья и показала тем самым упругие бедра во всей красе. Удачная укладка с макияжем сделали смелый образ звезды идеальным. При этом позировала звезда явно без нижнего белья, поражая красотой.

Как можно понять, секретами красоты «вечно молодой» Дженнифер интересуется, наверное, каждая женщина. Многомиллионная аудитория Лопес удивляется каждому кадру в ее Инстаграм, так артистка без смущения демонстрирует: привлекательной можно быть в любом возрасте. На одном из своих фото Лопес подчеркнула красоту дерзким образом.

Дженнифер надела топ-корсет черного цвета, украсила зону декольте массивным колье из золота, а также уложила волосы в пышную прическу. Главной изюминкой образа Лопес стал именно макияж с акцентом на глаза. Благодаря игре света на пляже может показаться, что артистка выглядит еще моложе, чем обычно, что и отметили поклонники:

«Летнее сияние; Светящаяся богиня😍👑; Ты выглядишь оооочень потрясающе😍😍😍; Вот и все ... диета без сахара и углеводов; Может, я больше не буду есть, завидую; Совершенство !! Это так красиво ♥ ️ ♥ ️🔥🔥🔥; Моя девочка😍❤️; блин, я думаю, лето не закончилось, ты светишься, черт возьми; Наслаждайтесь отдыхом, а мы видом мисс😍🔥🔥».

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"