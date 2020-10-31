Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новой фотосессии в неожиданном образе "дивы"
Дженнифер является популярной исполнительницей, за творчеством которой следят миллионы женщин и образами которой неизменно восхищаются. Чтобы подчеркивать свою привлекательность, Лопес правильно питается, избавилась от всех вредных привычек и даже не пьет чай, боясь навредить коже.
Похоже, все правила Лопес по уходу за собой работают успешно, ведь в каждой фотосессии артистка выглядит лет на двадцать моложе, чем ей на самом деле. 51-летняя звезда недавно снялась без белья в новой фотосессии.
И сделала она это прямо на столе для бильярда. Разложившись в смелой позе, артистка отбросила часть платья и показала тем самым упругие бедра во всей красе. Удачная укладка с макияжем сделали смелый образ звезды идеальным. При этом позировала звезда явно без нижнего белья, поражая красотой.
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Как можно понять, секретами красоты «вечно молодой» Дженнифер интересуется, наверное, каждая женщина. Многомиллионная аудитория Лопес удивляется каждому кадру в ее Инстаграм, так артистка без смущения демонстрирует: привлекательной можно быть в любом возрасте. На одном из своих фото Лопес подчеркнула красоту дерзким образом.
Дженнифер надела топ-корсет черного цвета, украсила зону декольте массивным колье из золота, а также уложила волосы в пышную прическу. Главной изюминкой образа Лопес стал именно макияж с акцентом на глаза. Благодаря игре света на пляже может показаться, что артистка выглядит еще моложе, чем обычно, что и отметили поклонники:
«Летнее сияние; Светящаяся богиня😍👑; Ты выглядишь оооочень потрясающе😍😍😍; Вот и все ... диета без сахара и углеводов; Может, я больше не буду есть, завидую; Совершенство !! Это так красиво ♥ ️ ♥ ️🔥🔥🔥; Моя девочка😍❤️; блин, я думаю, лето не закончилось, ты светишься, черт возьми; Наслаждайтесь отдыхом, а мы видом мисс😍🔥🔥».
Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"