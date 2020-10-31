Учасниця шоу "Танці з зірками", актриса передачі "Дизель Шоу" Вікторія Булітко спантеличила вульгарними кадрами

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Вікторія зробила репост відео, яке зробили про неї шанувальники. Хтось із фанів зібрав найпікантніші кадри з виступів актриси, об'єднавши їх в одне відео. Ролик вийшов вельми гарячим, адже на відео Булітко раз у раз оголювалася і провокаційно поводилася.

"Шикарна Вікторія Булітко", - підписано відео.

У першому образі красуня розстібає жилетку, показуючи, що ховає під безформним одягом. У другому номері Булітко в зухвалому вбранні мацає себе за груди, а в третьому образі і зовсім стоїть на четвереньках. 37-річна зірка виглядає чудово.

Крім цього, Вікторія згадала часи, коли вона танцювала в проекті «Танці з зірками». Як відомо, Вікторія в партнерстві з Дмитром Дікусаром посіла в проекті третє місце. На фото красуня притулилася до одного з суддів шоу Григорія Чапкіса.

Як відомо, Вкіторія Булітко є резидентом гумористичного "Dizel Studio" з 2015 року. До цього актриса грала в КВК, а також працювала в театрі, де справлялася і з драматичними ролями. Широко відомою Вікторію зробив танцювальний проект.

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