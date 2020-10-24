Деяким було не смішно

Учасниця шоу» Танці з зірками«, актриса телевізійної програми» Дизель Шоу " Вікторія Булітко насмішила мережу новим відео

Відповідні кадри знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.

У кадрі сценічна мама Булітко репетирує італійську пісню, але щось пішло не так і жінка переплутала слова.

"Італійська пісенька 😅», - коротко підписала відео артистка.

Ролик підняв настрій деяким користувачам мережі, проте не всім. Деякі відзначили вульгарний вигляд артистки.

"Боже, що стало з людьми", "Дурість, то яка",

"Сміх і гріх, але ж багато хто так в хорі і співають. Сама так робила 😏 😏 😏 »,

"Обожнюю вас дизель шоу!!!!! ✨ 💓 🌟 Папаньки!!!! ✨ 💓 🌟 ❤ ️ Ну а ти, вікуля, як завжди красуня 😊»,

"Спасибі вам велике за прекрасний настрій, вранці🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏👏»,

" Красива вийшло, Love Lol 🤣🤣🤣🤣❤️❤️❤️❤️❤️", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Вікторія Булітко опублікувала провокаційні кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з чоловіком і новонародженим малюком в "конвертику" на тлі одного з київських пологових будинків.

Щаслива пара на одному зі знімків цілуються, а на іншому милуються дитиною.

"Ну, нарешті))", - йдеться в підписі.

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