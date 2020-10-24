Учасниця шоу» Танці з зірками«, актриса телевізійної програми» Дизель Шоу " Вікторія Булітко насмішила мережу новим відео
Відповідні кадри знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.
У кадрі сценічна мама Булітко репетирує італійську пісню, але щось пішло не так і жінка переплутала слова.
Корольова показала, якою була до пластики і уколів краси разом з Собчак: "Красуня і чудовисько"
Світлана Лобода в латексі звела з розуму своїм декольте до пупка: "Потужно"
Пишногруді Лорак, Лобода, Корольова, Асмус та інші красуні звели з розуму видом в корсетах: топ кращих декольте
Пішла з життя легенда радянського кіно: на прощанні помітили поганий знак, фото
"Італійська пісенька 😅», - коротко підписала відео артистка.
Ролик підняв настрій деяким користувачам мережі, проте не всім. Деякі відзначили вульгарний вигляд артистки.
"Боже, що стало з людьми", "Дурість, то яка",
"Сміх і гріх, але ж багато хто так в хорі і співають. Сама так робила 😏 😏 😏 »,
"Обожнюю вас дизель шоу!!!!! ✨ 💓 🌟 Папаньки!!!! ✨ 💓 🌟 ❤ ️ Ну а ти, вікуля, як завжди красуня 😊»,
"Спасибі вам велике за прекрасний настрій, вранці🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏👏»,
" Красива вийшло, Love Lol 🤣🤣🤣🤣❤️❤️❤️❤️❤️", - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що Вікторія Булітко опублікувала провокаційні кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з чоловіком і новонародженим малюком в "конвертику" на тлі одного з київських пологових будинків.
Щаслива пара на одному зі знімків цілуються, а на іншому милуються дитиною.
"Ну, нарешті))", - йдеться в підписі.
Нагадавши, зірки "Дизель шоу" не можуть оговтатися від важкої втрати, відверте зізнання
Також Politeka писала, що зірки "Дизель шоу" показали щасливу Поплавську