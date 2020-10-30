Учасниця шоу "Танці з зірками", актриса телевізійної програми "Дизель Шоу" Вікторія Булітко з'явилася в несподіваному образі

31 жовтня люди відзначають міжнародне свято Гелловін, на честь чого актриса «Дизель Шоу» вибрала цікавий образ, передає Politeka.net. Фото з Булітко з'явилося на офіційній сторінці проєкту в Instagram.

Зірка здивувала перетворенням - вона посміхалася і замість зубів показалися вампірські ікла. Очі Вікторії здавалися якимись дикими. Погляд був наведений на камеру, а у відео почувся зловісний сміх.

У пості розповідалося про те, чого боялася відома українка в дитинстві.

"Ви можете дуже здивуватися 🤪 - всі страхи починалися з фільмів жахів! Пам'ятаю, бачила кіно, в якому людина намагалася прочистити слив в рукомийнику, і його засмоктало в трубу. Чи потрібно говорити, що після цього я намагалася рідше мити руки? Більш того, навіть боялася ходити в туалет, тому що мене засмокче в унітаз (сміється). До слова, жахи дивилася все одно. Виховувала безстрашність", - йдеться в пості.

За добу публікація зібрала понад 6000 переглядів і багато коментарів. Зокрема, не втрималася від коментаря і сама автор історії.

"😅 😅 😅 😅коли читаєш своє інтерв'ю пізніше, стає смішно😅", - написала Булітко.

"Добре. Як Віка тебе не впізнати. Таку красиву вампіршу ☺ ️ ти така мила і чарівна. Красуня. Таку не боїшся, підходиш близько ☺ сподіваюся, Віка ти мене не вкусиш? 😁 Гелловін близько. І рубрика дуже цікава", " 😂 ну буває) я раніше боялася, що з унітазу змія вилізе, після того, як бабуся реальний випуск новин розповіла...😅 ", "Яка Чика ця Вікуся👌 👌 👌", - прокоментували інші користувачі мережі.

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