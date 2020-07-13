37-річна актриса, резидент гумористичного шоу Dizel-show і учасниця "Танців з зірками" Вікторія Булітко змусила всю мережу активно обговорювати її особисте життя

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала провокаційні кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з чоловіком і новонародженим малюком в "конвертику" на тлі одного з київських пологових будинків.

Щаслива пара на одному зі знімків цілуються, а на іншому милуються дитиною.

"Ну, нарешті-то))", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Не втрималися від коментаря телеведучий, також зірка "Танців з зірками", Володимир Остапчук, якому колись приписували роман з Булітко. Він здивовано запитав: "Що????". Крім того, артистку встигла привітати з поповненням інша актриса Ольга Сумська, яка написала: "Ого! Вікуся, яка прекрасна новина! Ураааааа! Вітаємо, дорогий!💋💋💋".

"Вікуся, ви всі втрьох прекрасні💖"; "Я щось пропустила, вони одружені чи як? Що відбувається?😂"; "Хлопців, це лялька"; "Це точно зйомки, тому що у Сашка є дружина і дитина"; "Одні привітання. А потім: "Хлопців, розіграш"😂😂😂"; "Віка так талановито приховувала всі ці 9 місяців вагітність)))", - гадали українці під фото, що відбувається.

насправді, Булітко разом з актором Олександром Бережком грають у комедійному серіалі, який з 2019 року виходить на каналі ICTV під назвою "Вижити будь-якою ціною". Кадр зроблений зі зйомок цього проекту.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".