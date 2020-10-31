Українська виконавиця Maruv показала несподівані фото в сміливому образі "Мальвіни"

Анна славиться своєю любов'ю до різкої зміни іміджу і постійними експериментами із зовнішністю заради залучення уваги до своєї персони. Дівчина не соромиться свого тіла і з гордістю з'являється в різних телешоу в досить сміливих і неоднозначних нарядах.

Цього разу Корсун вирішила приміряти один зі своїх костюмів, частково зроблених з тонкої сіточки. Також дівчина встигла посвітити сідницями в даному вбранні, які вип'ятила в черговий раз перед камерою. Але найбільше увагу шанувальників привернула зміна зачіски зірки.

Анна одягла перуку з яскраво-синіми, досить насиченого відтінку волоссям. Покрутившись перед об'єктивом, зірка оголосила про півфінал "маскараду".

Також в образі фатальної красуні Анна приміряла чорну сукню з прянощами, зробила вінтажну зачіску і доповнила свій вечірній образ досить яскравим макіяжем з акцентом на виразні очі.

Як і очікувалося, фанати тут же почали коментувати побачені фото дівчини, порівнявши її з відомою кабаре-дівою:

"Це прям ваше !!! 😍 ", "Епоха Гетсбі або Діти фон Тіз😎", " Аня вирішила нас побалувати новими фотками. Все ясно" «" як же я чекала цих фотографій🔥 😍 😍 😍", » богиня«",» MARUV красуня звичайно, тут без питань, але фотограф халтурить, айяйяй ️ ️ для такого шикарного образу фотки дуже невиразні вийшли 😕 " фатальна жінка! ❤ ️ 🔥 😍 » , «Круто, Анька!!!!!🔥 🔥 » , «Вау! Вау! Вау! По легше...😍 😍 😍 » , ",- написала Анна.

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