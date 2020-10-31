Украинская исполнительница Maruv показала неожиданные фото в смелом образе "Мальвины"

Анна славится своей любовью к резкой смене имиджа и постоянными экспериментами с внешностью ради привлечения внимания к своей персоне. Девушка не стыдится своего тела и с гордостью появляется в различных телешоу в довольно смелых и неоднозначных нарядах.

В этот раз Корсун решила примерить один из своих костюмов, частично сделанных из тонкой сеточки. Также девушка успела посветить ягодицами в данном наряде, которые выпятила в очередной раз перед камерой. Но больше всего внимание поклонников привлекла смена прически звезды.

Анна надела парик с ярко-синими, довольно насыщенного оттенка волосами. Покрутившись перед объективом, звезда объявила о полуфинале «Маскарада».

Также в образе роковой красотки Анна примерила черное платье с прьями, сделала винтажную прическу и дополнила свой вечерний образ довольно ярким макияжем с акцентом на выразительные глаза.

Как и ожидалось, фанаты тут же принялись комментировать увиденные фото девушки, сравнив ее с известной кабаре-дивой:

«Это прям ваше !!! 😍», «Эпоха Гэтсби или Диты фон Тиз 😎», «Аня решила нас побаловать новыми фотками. Все ясно», «Как же я ждала этих фотографий 🔥😍😍😍», «Богиня🔥», «Maruv красотка конечно, тут без вопросов, но фотограф халтурит, айяйяй☝️ для такого шикарного образа фотки очень невыразительны получились😕«Роковая женщина! ❤️🔥😍», «Круто, Анька!!!!!🔥🔥», «Вау! Вау! Вау! По легче...😍😍😍»,», - написала Анна.

Напомним, что раскованная MARUV распахнула халатик, сверкнув фигурой в мини-ночнушке: фото обольстительницы.

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Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV потрясла "булочками" в рваных колготках перед концертом: "Что за рука прямо на..."