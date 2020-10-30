Украинский боксер Александр Усик рассказал, за что ему хотелось избить украинских политиков

Как передает Politeka.net, неожиданное заявление спортсмен сделал в интервью YouTube-каналу "Без Грима с Анной Буткевич" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



На вопрос журналистки, кого из политиков он бы отправил в нокаут, Усик ответил:

"Знаете, я своему духовнику говорил: "Я вот хочу этому врезать!", на что он отвечал: "Не надо, Санечка", очень хотелось врезать. Опять же, меня тоже хотят ударить многие люди за мои высказывания. Многим не нравится мой образ жизни и получается такая себе обратка", - пояснил боксер.

В то же время Усик не исключил возможного спарринга с одним из украинских политиков.

"Если они захотят со мной побоксировать и получат лицензию, то я готов. А просто ударить за то, что он мне не нравится по высказываниям или он вор... вы знаете, если он вор, что значит его нужно посадить в тюрьму. Посадить и простить", - заявил Усик.

Ранее украинский боксер оценил свои перспективы в политике.

По словам Усика, стать частью системы очень легко, но он не видит себя в политике, поскольку имеет свое мнение и не согласен выполнять чьи-то указания.

"Просто туда идти и выполнять какие-то указания... Мне очень сложно договариваться с собой, меня трудно переубедить", - поделился спортсмен.

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет...".

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