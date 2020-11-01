Поздним субботним вечером в Лондоне на легендарном "Уэмбли" состоялся боксерский поединок между укранцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой

Как сообщает Politeka, Дерек активно начал бой и пошел вперед, показав свою агрессию. И несколько раз зацепил Усика. Александр поначалу спокойно реагировал и не спешил ввязываться в драку, уходя от соперника за счет скорости ног. Однако украинец пропустил многовато и первые два раунда были явно за британцем.

Немало пропустил Усик и в следующих раундах, периодически зажимаясь у канатов. Однако за счет лучшей работы ногами держался и выжидал подходящего момента для рывка. На экватор боя чувствовалось, что Усику не хватает мощи.

В 7-м раунде Чисора был потрясен и произошел решающий надлом! Усик несколько раз удачно пробил соперника, но вовремя для британца прозвучал звучит гонг.

Соперник был явно уставшим и все чаще и чаще удары Александра стали настигать цели - бой перевернулся.

Началось тотальное доминирование Усика. Он пробивал из любых позиций, под любыми углами, чередуя удары по корпусу с «выстрелами» в голову. И даже запирал Чисору у канатов. Однако Чисора не сдавался. Устал, но терпел. Дерек предлагал драться, а Усик ускользал и бил сбоку.

И все же Александр дожал - единогласным решением судей украинец победил в 12-раундовом бое! 117–112, 115–113, 115–113.

Напомним, ранее Чисора назвал Усика "русским". Британец заявил, что промоутер Эдди Хирн "продался" Александру Усику, которого назвал россиянином.

"Все, о чем я тебя прошу, Эдди: мне нужен честный рефери и честные судьи, а не так, как было в бою с Уайтом, когда ты купил судью. Понимаю, Александр - твой клиент, так как ты продал душу русским... Усик из Украины? Окей, ты продал душу украинцам. Но я снова докажу свою ценность. Мне нужно лишь, чтобы все было честно для всех", - заявил Чисора.

Напомним, украинский боксер Иван Редкач выразил удивление из-за формы Александра Усика перед с Дереком Чисорой.

На странице в Instagram появился пост с видео, где экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе танцует во время тренировки.

В комментарии к публикации Редкач намекнул на то, что его боксер нынче не в очень хорошей физической подготовке.

Напомним, украинские политики-воры допекли Усика, боксер зовет неугодных на ринг: "Я хочу вот этому врезать!".

Как сообщала Politeka, Усик озадачил поступком перед боем с Чисорой, британский боксер не сдержался.

Также Усик признался в любви к советскому кинематографу: "Опять Москва".



