Украинский боксер Александр Усик удивил своими действиями перед боем с Дереком Чисорой

Как передает Politeka.net, забавный случай произошел во время пресс-конференции перед поединком (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, в один из моментов официального мероприятия бывший Александр достал листик и ручку и начал что-то записывать. При этом он периодически делал паузы, делая вдумчивый вид.

Как оказалось, украинский спортсмен решал математические задачки, которые дали ему в тренерском штабе.

"Моя команда в течение недели задавала мне математические уравнения для тренировки умственных способностей. Я не решил ни одного из них и подумал, что сейчас идеальное время для этого", - цитирует боксера британское издание The Sun.

Такое поведение Усика не осталось и без внимания его будущего противника.

"Я понятия не имею, что он там пишет. Меня это не беспокоит. Мне это не интересно. Это бокс, мы будем сражаться", - заявил Дерек Чисора.

Any guesses as to what @Usykaa is drawing? 😂😂😂 pic.twitter.com/DfeXioXCds — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 29, 2020

Ранее Александр Усик высказался о возможном переносе боя с Дереком Чисорой из-за карантина

По его словам, от этого проиграет множество людей, в том числе и боксеры, но подчеркнул, что если бы это случилось, то в этом бы не было ничего страшного.

"Я в этом нахожу плюс. Я больше сделаю того, что мне нужно для работы, получу новые навыки, что-то новое смогу научиться делать. Я стараюсь переводить это в свой плюс", - объяснил боксер.

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет...".

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".



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