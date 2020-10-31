Известная голливудская актриса Анджелина Джоли разделась ради дерзкого кадра с диким зверем

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды появился архивный снимок, на котором Джоли предстала топлес. Красотка позировала в черных кожаных штанах, а пышную грудь прикрыла длинными волосами. Впрочем, волосы лишь отчасти смогли прикрыть главную гордость артистки.

Джоли стояла в бесстыжей позе и вызывающе смотрела в камеру. На цепи она держала черную пантеру, которая идеально подходила ей по образу. Стоит отметить, что фото было сделано еще в те времена, когда Джоли славилась дерзким характером, а о ее бесшабашных поступках ходили легенды.

Сегодня актриса ведет более скромную жизнь. Она практически не снимается в откровенных фотосессиях, а фильмы с ее участием становятся все более серьезными. Как известно, актриса полностью сосредоточена на воспитании своих шестерых детей.

«Анджелина Джоли от нас что-то скрывает», - подписали фото авторы аккаунта.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли похвасталась впечатляющими формами в откровенном вечернем платье. Актриса вышла в свет в платье с глубоким вырезом на спине и со смелым декольте. Платье сильно сдавило бюст звезды.

Напомним, что неукротимая Анджелина Джоли сбросила одежду, вскружив голову мокрой нежной кожей: мечта миллионов.

Как сообщала Politeka, Джоли показала настоящую себя в конфликте с Питтом: "Без колебаний нажимает на курок".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в шелковом халатике заворожила торчащим бюстом: Питту можно только позавидовать.