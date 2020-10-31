Анджеліна Джолі усіляко намагається насолити своєму екс-чоловікові
Про це пише таблоїд Daily Mail.
У ЗМІ зірка Голлівуду сформувала собі образ "Матері Терези", яка виступає за все хороше.
Але в "боротьбі за дітей" розкрила свою справжню сутність.
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Актриса захотіла переїхати з США і забрати з собою дітей, через що Бред Пітт опиниться в складній ситуації, адже він при бажанні не зможе з ними побачитися.
Як стверджують джерела, вона через суд хоче отримати дозвіл на вивезення дітей і не шкодує грошей на судовий розгляд. Не так давно дісталося юристу, якого вона з ганьбою звільнила.
"Енджі платить юристам цілий статок. І якщо вона вважає за потрібне звільнити одного з них, то вона без вагань натискає на курок", – додав обізнаний Інсайдер.
Раніше ми розповідали, як заміжня модель поплатилася за роман з Бредом Піттом.
Щастя тривало недовго, оскільки в оточенні Бреда Пітта негативно ставляться до самої Ніколь Потуральскі. Батьки Пітта зовсім були засмучені тим, що у їхнього сина роман із заміжньою дівчиною, яка ще й має дитину.
Вільям і Джейн засмучені тим, що модель Ніколь Потуральскі в два рази молодша за Пітта. А фанати актора, в свою чергу, стверджують, що Ніколь нібито використовує Бреда, користуючись його популярністю.
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