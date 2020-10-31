34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова поділилася кадрами зі свого свіжого виступу

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото з нового випуску "Льодовикового періоду", в якому бере участь красуня. Бузова була одягнена у фіолетовий костюм. На голові у неї красувалася гулька.

На фото видно, як артистка буквально розтанула в обіймах свого партнера по шоу, фігуриста Дмитра Соловйова. Він ніжно тримав співачку на руках, а вона віддавалася емоціям. Варто відзначити, що парочка виглядала дуже гармонійно. Шанувальники прийшли в захват від їх нового номера.

"Суботи цієї осені для мене особливі, наш кожен номер - це нова маленька історія на льоду, яку ми проживаємо разом для Вас", - підписала фото зірка.

За п'ять годин пост красуні оцінили понад 180 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів, а також порівняли Ольгу з Джей Ло.

"Оля-ти молодець! Трудяга", "вболіваємо за тебе, ти розумничка", "красива пара", "Запаліть лід", "подобається не подобається, танцюй наша красуня", "які веселі!!! Схоже танець буде запальний", " Оля, ти прекрасна, беремо з тебе приклад як йти постійно в свій страх і пробувати нове!", "Ну прям Джей Ло", - пишуть люди.

Нагадаємо, що розпалену Ольгу Бузову облапали в ресторані і залізли під спідницю: "вона мені дісталася!".

Як повідомляла Politeka, хвалькувата Ольга Бузова переборщила з фотошопом і епічно зганьбилася:"у жирафа позичила".

Також Politeka писала, що "школярка" Бузова покрутилася перед дзеркалом в грайливому міні:"Люби мене".