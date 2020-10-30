Російська співачка Ольга Бузова викликала подив новим знімком, який вона розмістила в соцмережі

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, російська співачка виклала фото, на якому вона стоїть біля своєї фігури, вирізаної з картону. На ній - сірий спортивний костюм і чорні кросівки, волосся зірка гладко зачесала, у вухах видно великі сережки.

Традиційно зібравши безліч лайків і захоплених коментарів, Бузова все ж нарвалася на критику хейтерів, які звернули увагу на те, що у співачки неприродно довга шия. Деякі просто дивуються, інші звинувачують зірку в надмірному захопленні фотошопом.

"А че з шиєю? У жирафа позичила схибила з фотошопом мені здається вона на всіх фотках така. Новий айфон вийшов. Бузова сама від себе кайфує", - пишуть хейтери.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова стривожила несподіваною заявою. Фолловери дівчини були спантеличені через її новий пост.

"Нас б'ють, ми літаємо", - написала Бузова.

Також вона опублікувала фото, на якому багатьом здалася дуже сумною. На знімку Бузова відображена в чорному одязі.

Хтось припустив, що можливо смуток Бузової якось пов'язана з її хлопцем Давою.

Крім того, Бузова задумалася про те, як знайти корінь своїх проблем.

Змарніла співачка позувала в коротенькому чорному топіку на найтонших бретельках, під яким не було білизни. Ольга з гордістю вип'ятила свої "стирчать" гідності під тонкою тканиною. На руках можна помітити тейпи, які Ольга носить після тренувань і виступі в шоу "Льодовиковий період".

Нагадаємо, що Бузова несподівано встала на коліно і показала всім своє "багатство": "у вас немає рівних!"

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".