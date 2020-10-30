Російська співачка Ольга Бузова викликала подив новим знімком, який вона розмістила в соцмережі
Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, російська співачка виклала фото, на якому вона стоїть біля своєї фігури, вирізаної з картону. На ній - сірий спортивний костюм і чорні кросівки, волосся зірка гладко зачесала, у вухах видно великі сережки.
Традиційно зібравши безліч лайків і захоплених коментарів, Бузова все ж нарвалася на критику хейтерів, які звернули увагу на те, що у співачки неприродно довга шия. Деякі просто дивуються, інші звинувачують зірку в надмірному захопленні фотошопом.
"А че з шиєю? У жирафа позичила схибила з фотошопом мені здається вона на всіх фотках така. Новий айфон вийшов. Бузова сама від себе кайфує", - пишуть хейтери.
В Росії прощаються з ведучим "Поле чудес" Якубовичем, що сталося: "Епоха йде!"
Незграбний син Наташі Корольової і Тарзана спантеличив дитячими забавами: "Все зберу, зроблю відварчик…"
Алла Пугачова публічно заговорила про зради Галкіна, молодий чоловік не став мовчати: "Я згубив твою…"
Новий особняк Ані Лорак вражає розкішшю, з'явилися фото: "У сусідах Волочкова і..."
Раніше ми писали, що Ольга Бузова стривожила несподіваною заявою. Фолловери дівчини були спантеличені через її новий пост.
"Нас б'ють, ми літаємо", - написала Бузова.
Також вона опублікувала фото, на якому багатьом здалася дуже сумною. На знімку Бузова відображена в чорному одязі.
Хтось припустив, що можливо смуток Бузової якось пов'язана з її хлопцем Давою.
Крім того, Бузова задумалася про те, як знайти корінь своїх проблем.
Змарніла співачка позувала в коротенькому чорному топіку на найтонших бретельках, під яким не було білизни. Ольга з гордістю вип'ятила свої "стирчать" гідності під тонкою тканиною. На руках можна помітити тейпи, які Ольга носить після тренувань і виступі в шоу "Льодовиковий період".
Нагадаємо, що Бузова несподівано встала на коліно і показала всім своє "багатство": "у вас немає рівних!"
Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".
Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".