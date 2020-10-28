Скандально-відома телеведуча з Росії Ольга Бузова не стримала емоцій поруч з молодим коханим

Не так давно знаменита телеведуча підігріла чутки про розставання зі своїм обранцем Давидом Манукяном, більш відомим як Дава. Схоже, у пари була якась криза, яку їм було важко подолати - чоловік ділився сумними Сторі, тоді як сама Бузова видалила всі фото з чоловіком.

Відносини блогера Давида Манукяна і ведучої «Дому-2» Ольги Бузової тривають вже більше роки. Вчора з нагоди примирення Дава влаштував Олі романтичну вечерю в одному зі столичних закладів. Бузова буквально світилася від щастя поруч з обранцем.

"І нехай весь світ почекає!» - сказано в підписі в сторі, які вона опублікувала.

"Ти така красива у мене! Уявляєте, найкрасивіша дівчинка дісталася мені!» - не стримався Манукян в тих же Сторі з дівчиною.

"Тільки ми одягнені в різних стилях", - зауважила Бузова, обіймаючись і цілуючи чоловіка у відповідь.

Раніше ситуацію зі сваркою скандальна телеведуча коментувала наступним чином:

"Я навіть не знаю... на жаль, я не можу відповідати за вчинки інших людей, можу відповідати тільки за свої слова і вчинки. Я живу для вас, моє серце завжди нарозхрист, але є якісь особисті ситуації, які я зберігала, це був наш секрет. Тому з сьогоднішнього дня я не маю до цього ніякого відношення», — пояснила ситуацію зірка.

Також до цього в Москві пройшла презентація легендарного бродвейного мюзиклу»Шахи". Головним гостем вечора в театрі МДМ став 16-разовий чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов, Прем'єру також відвідали Чемпіони Світу та Європи з шахів, багато зірок і спортсменів. Ольга Бузова і Філіп Кіркоров відвідали захід в тематичних нарядах в єдиному стилі.

Головні ролі в прем'єрному показі виконали Олександр Суханов, Олександр Бобров, Анастасія Стоцька і Анна Гученкова. Підтримати колег прийшли багато артистів, блиснувши на камеру своїми образами. Бузова в чорному блискучому міні і Кіркоров у фраку з червоними смугами відразу привернули увагу до себе.

Посміхаючись і обіймаючись на камеру, артисти похвалилися дружніми відносинами.

Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".

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