Відома українська співачка Аліна Гросу заговорила про смуток після розлучення з чоловіком

Після того, як стало відомо про таємне розлучення Аліни з бізнесменом Олександром Комковим, мережа почала обговорювати подію із зіркою і жаліти дівчину, яка змушена залишилася одна. Олександр сам заявив про бажання роз'їхатися і навіть натякнув на новий роман.

Тепер молода співачка і актриса приділяє весь час собі, розвитку і зйомок в новому фільмі. Періодично Гросу також ділиться віршами про свою тугу за колишнім чоловіком і говорить про переживання. Під фото з прогулянки Аліна також виставила нове творіння:

«Когда в пылу агрессии своей,

Пытаетесь ужалить побольнее ,

Вы помните, что это нас, людей,

Всё отдаляет дальше и сильнее...

Что слово не забудешь, все пройдёт,

А в памяти останется преградой..

И каждый все простит и все поймёт,

Но в сердце нам аукнется прохладой.

Когда в пылу агрессии своей

Срываетесь на близкую вам душу,

Вы знайте, только те, кто нам родней,

Нас могут погубить или разрушить......

Не стоит, не кричите громких слов,

Ведь вскоре пожалеете об этом..

Лишь вспомните вы как хрупка любовь..

В ней каждая обида станет эхом... #стихиалинкиблондинки», - пише Аліна.

Ось як відповідають в мережі:

"Ой ти бозе мій яка зайка😘 🌹; А можна я виберу всю Grosu 😂 ❤ ️ 🔥 чому в Україні немає премії нібито найкрасивіша Співачка року? Я думаю Алінка щороку б перемагала💪 🤟; власна Така Аліночка😍; красива❤️❤️😻; симпатична Мала!; Вірш прям бере за душу, дуже сильно....; Красуня😍; білий колір тобі дуже йде. Красуня; Шикарна😍"»

Раніше ми також писали, що нещодавно мережа потрясла новину про таємне розлучення співачки через півроку шлюбу з молодим бізнесменом. Аліна не тільки не розповіла про розставання, але ще і кілька місяців мовчала про свої переживання, приховувала розлучення і не давала приводів для пліток, щоб пережити спокійно травму.

Після того, як вона зважилася на одкровення, стало відомо, що чоловік сам запропонував пожити окремо і, більш того, натякнув, що вже знайшов собі нову обраницю. Подібного Аліна пробачити не могла, а тому пара розійшлася без зайвих скандалів.

Зараз зірка розповідає про подію і відповідає на всі питання, спеціально для цього вона дала кілька інтерв'ю. Кардами з одного з них Гросу нещодавно поділилася в Instagram, вразивши подорослішав і навіть похмурим виглядом.

Нагадавши, Гросу здивувала різкою зміною іміджу після розлучення, кадри в новому образі:»схожа на Віру Брежнєву".

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