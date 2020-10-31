Известная украинская певица Алина Гросу заговорила о печали после развода с мужем

После того, как стало известно о тайном разводе Алины с бизнесменом Александром Комковым, сеть принялась обсуждать произошедшее со звездой и жалеть девушку, которая вынуждено осталась одна. Александр сам заявил о желании разъехаться и даже намекнул на новый роман.

Теперь молодая певица и актриса уделяет все время себе, развитию и съемкам в новом фильме. Периодически Гросу также делится стихами о своей тоске по бывшему мужу и говорит о переживаниях. Под фото с прогулки Алина также выставила новое творение:

«Когда в пылу агрессии своей,

Пытаетесь ужалить побольнее ,

Вы помните, что это нас, людей,

Всё отдаляет дальше и сильнее...

Что слово не забудешь, все пройдёт,

А в памяти останется преградой..

И каждый все простит и все поймёт,

Но в сердце нам аукнется прохладой.

Когда в пылу агрессии своей

Срываетесь на близкую вам душу,

Вы знайте, только те, кто нам родней,

Нас могут погубить или разрушить......

Не стоит, не кричите громких слов,

Ведь вскоре пожалеете об этом..

Лишь вспомните вы как хрупка любовь..

В ней каждая обида станет эхом... #стихиалинкиблондинки», - пишет Алина.

Вот как отвечают в сети:

«Ой ти бозе мой какая зайка😘🌹; А можно я выберу всю GROSU 😂❤️🔥 Почему в Украине нет премии типо Самая красивая певица года? Я думаю Алинка каждый год бы побеждала 💪🤟; Власна така Аліночка 😍; Красивая ❤️❤️😻; Симпатичная малая!; Вірш прям бере за душу,дуже сильно....; Красавица😍; Белый цвет тебе очень идет. Красотка; Шикарная😍».

Ранее мы также писали, что недавно сеть потрясла новость о тайном разводе певицы спустя полгода брака с молодым бизнесменом. Алина не только не рассказала о расставании, но еще и несколько месяцев молчала о своих переживаниях, скрывала развод и не давала поводов для сплетен, чтобы пережить спокойно травму.

После того, как она решилась на откровения, стало известно, что мужчина сам предложил пожить отдельно и, более того, намекнул, что уже нашел себе новую избранницу. Подобного Алина простить не могла, а потому пара разошлась без лишних скандалов.

Сейчас звезда рассказывает о произошедшем и отвечает на все вопросы, специально для этого она дала несколько интервью. Кардами с одного из них Гросу недавно поделилась в Инстаграм, поразив повзрослевшим и даже мрачным видом.

Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».

Как сообщала Politeka, беда у Гросу, в свадебном платье и фате объявила печальную новость: "Покойся с миром...".

Также Politeka писала, что Гросу после развода излила душу, откровенные слова: «С тобой я буду, сколько пожелаю»