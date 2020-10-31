Екс-солістка "Серебро", відома співачка Олена Темнікова убила наповал ніжною красою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала серію пікантних фото. Красуня позувала в неймовірно красивій сукні з оголеною спиною, а також поділилася кадрами зовсім без одягу.

На фото Олена демонструвала авторську біжутерію. Вона прикрасила голе тіло сріблястими ланцюгами і викликала справжній фурор. Образ красуні виглядав одночасно ніжним і неймовірно спекотним.

Крім цього, Олена похвалилася фігуркою в екстравагантній сукні. Наряд прикривав бюст зірки, даючи можливість розгледіти її ніжні вигини і м'яку шкіру.

Всього за дві години пост красуні зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Я осліп. Фотки відвал всього", «ніжна», «як дихати ти така красива», "красива дуже", " Воооооууу. фотки вогнище", "красиві очі", "Ленуля, моя найкрасивіша мрія!", "Краса яка", "у вас гарне тіло, красива зовнішність", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олена Темнікова розвалилася на шезлонгу біля басейну. Співачка була одягнена в штани і блузку. Вона розстебнула кілька гудзиків на кофтині, додаючи кадрам пікантності.

Нагадаємо, що Олена Темнікова проміняла подругу на нове кохання, інтимне відео заінтригувало мережу:"Вау, яка...".

Як повідомляла Politeka, Олена Темнікова одяглася в латекс і змусила чоловіків пускати слюні: «як з п'ятого елемента...».

Також Politeka писала, що Олена Темнікова вразила наповал кардинальною зміною іміджу:"Мерилін Монро в самому соку".