Колишня солістка групи «Серебро» Олена Темнікова засвітила на камеру пікантні кадри з нового кліпу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мега-любов. Швидкий. Скрізь", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як відразу молода дівчина цілує хлопця. При цьому пари відразу змінюються, але сам ракурс при цьому не змінюється.

«Вау, яка краса», «а де чоловічий поцілунок, Олена?», «Обережно, від кліпу захочеться багато поцілунків», «закрутилася голова від такої краси», «скільки поцілунків-то, аж в очах зарябило», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що група "Серебро" утворилася у 2006 році. Темнікова покинула групу у 2014 році, заявивши про напружені стосунки з іншими учасницями колективу. Восени 2018 року Серябкіна також розповіла про свій відхід і початок сольної кар'єри.

Зовсім недавно ексучасниця "Серебро" Ольга Серябкіна розповіла про те, що у неї був роман з колишньою колегою по групі Оленою Темниковою.

"Так, ми з нею були разом, як дівчина і дівчина, як люди у відносинах. Це в принципі була достатня кількість часу, кілька років», — заявила співачка. Вона пояснила, що це легко можна довести по райдеру, згідно з яким вони жили завжди в одному номері.

Нагадаємо, що Ольга Серябкіна вразила зовнішністю в одній білизні: "хто тебе створив таку?".

Як повідомляла Politeka, Ольга Серябкіна зняла штани і покрутилася перед камерою: "не захворій, худенька".

Також Politeka писала, що Ольга Серябкіна посвітила розкішним бюстом в порваній маєчці: "Стирчком".