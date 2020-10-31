Щасливий Філіп Кіркоров привів своїх дітей, що підросли, на передачу до Максима Галкіна

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співак опублікував анонс передачі "Сьогодні ввечері", ведучим якої є Максим Галкін. Темою вечора стали діти зірок, які з самого народження знаходяться під пильною увагою громадськості.

Гостями вечора, серед інших, стали Філіп Кіркоров зі своїми дітьми Мартіном і Аллою-Вікторією. Сімейство заспівало пісню, після чого дало невелике інтерв'ю.

Максим Галкін запитав у дівчинки: "А хто такий Ваня? Розповідай!".

Гордий батько вирішив втрутитися і випадково збовтнув таємницю крихітки: "Це її любов!".

"Чеее??? Ні",-заявила присоромлена Алла-Вікторія.

За п'ять годин анонс подивилися майже 100 тисяч разів. У коментарях шанувальники Кіркорова залишили масу позитивних відгуків.

"Красиві дітки. А Мартін взагалі неймовірний, неземної краси!", "Як же все-таки час летить, Алла-Вікторія з Мартіном вже такі дорослі", "Чекаємо! Ну як можна не чекати цієї милоти», "Лапушки", " про любов акуратніше, будь ласка. Філіп, дочка довіряє Вам", - пишуть користувачі Мережі.

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Нагадаємо, що Кіркоров поліз обніматися з відомою красунею: яскраві кадри з розгульної вечірки.

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