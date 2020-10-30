Російський поп-король Філіп Кіркоров запалив на відкритті нового закладу у столиці

Як пише Politeka.net, відео з заходу з'явилося в Instagram у артиста. Як стало відомо, російський репер Моргенштерн відкрив ресторан KAIF Provenance. Філіп відвідав відкриття разом з Тіматі і Єгором Крідом.

На кадрах, які опублікував співак, було видно, що він бавиться алкоголем. В руках у Кіркорова красувався коктейль з солодкою ватою. Філіп голосно кричав і знімав відео, що смикалися. Шанувальники порахували, що артист поводився занадто емоційно.

«Дуже крутий движ! Крутий движ!",- прокричав Кіркоров, сидячи поруч з Тіматі.

Варто відзначити, що поп-король навіть пустився в танок, коли на сцені виступав DJ Smash.

Одягнений Кіркоров був у брендовий одяг. Він вибрав помаранчевий костюм. Не обійшлося і без аксесуарів, які просто обожнює артист.

Варто відзначити, що останнім часом Кіркоров близько спілкується з молодими виконавцями. Він навіть записав молодіжний трек "Ролекс" спільно з відомим блогером Давою. Поп-король намагається слідувати трендам, щоб його слухали не тільки його старі шанувальники, а й молодь.

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