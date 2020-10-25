Російський співак Філіп Кіркоров весело відпочив після вистави разом з актрисою Катериною Варнавою

Зірка опублікував спільні кадри з красунею на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. Він відправився на світський захід в стильному чорно-білому піджаку з яскравим візерунком на рукавах, ченой сорочці і брюках в тон, образ довершила ланцюжок з декількома блискучими хрестиками і масивний перстень на пальці.

На одному з фото задоволений Філіп Кіркоров позує поруч з Катериною Варнавою, яка взяла його під руку і ніжно притулилася до плеча високого виконавця. На актрисі можна помітити чорний піджак з червоним коміром і манжетами, ймовірно, в такому вбранні красуня грала на сцені. Варто відзначити, що в руках Філіп тримає келих з шампанським або схожим напоєм. На іншому знімку співак покрасувався поруч з модельєром Аліною Герман.

"Я досить вимогливий глядач. І шалено радію, коли мене можуть здивувати. Вчора був саме такий вечір!👏 🏼 З нагоди 1-го Дня народження @ cravemoscow відвідав барвисте шоу what Woman want? - просто "ВАУ" - загадковий світ сексуальності, неймовірні вбрання від @alinagerman, талановиті актори...💥 💯 🔝 ",- поділився він враженнями в описі до фото. - "@olegkulukhov безумовно зміг створити театр нового формату, де продумана кожна деталь, яка залучає в атмосферу свята та інтимності... З нетерпінням чекаю прем'єри нового шоу #АбсолютноНага в лютому 2021, де головною героїнею стане "моя улюблена Грішниця" @kativarnava 🔥Катя, ти, звичайно, стала кульмінацією вечора!".

Користувачі соцмережі в коментарях висловили свою думку про зовнішність Кіркорова і його супутниць:

"Краса! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Філіп, красиві фото💥 😉"; " Філіп, Катя - супер👍 👍 👍 💪 🔥"; " Філіп улюблений! Приголомшливо шикарне відео! Ти чудовий! Фотографії суперські!"; "Філіп, мій кумир завжди виглядає потріскаюче! Люблю тебе, Філіп!"; "Фотографії та відео шикарньıе прекрас прекрасньıй Вь вьıглядіте 💯 🔥 здоров'я і всього самого найкращого 🤗 🌞 ❤ 🧿 🌹 і Катя в. дуже подобається талантище! 🌟 🌟 🌟 🌹 🌹 🌹 "; "Такий милий😻 😻 😻 😻"; "стиляга 👌"; "брови як у сільського мужика у Варнави. Що за мода пішла..."; "Єдиний мінус-дамочки з силіконовими губами. Жахливо виглядають...".

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